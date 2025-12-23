Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno fatto i loro pronostici su Atalanta-Inter e Inter-Bologna.
Cruciani: “Inter fa 6 punti con Atalanta e Bologna”. Zazzaroni: “E purtroppo segna…”
Cruciani, Zazzaroni e Sabatini si sono sbilanciati con i pronostici in merito ad Atalanta-Inter e a Inter-Bologna
Inizia Zazzaroni: "Atalanta-Inter finisce 1-1, gol di Thuram" . Continua Sabatini: "Atalanta-Inter finisce 1-2, gol di Pio Esposito". Cruciani prosegue: "Atalanta-Inter finisce 1-2, gol di Lautaro"
Zazzaroni poi aggiunge: "Inter-Bologna vincono loro 1-0, questa cosa mi distrugge, segna purtroppo Barella".
Interviene Cruciani: "Finisce 2-1 per l'Inter, ci sarà un'espulsione e segnerà Lautaro su rigore". Chiosa Sabatini: "Inter-Bologna un tranquillo 1-1 come in Supercoppa, gol di Castro"
