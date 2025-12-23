Icardi, contro il Kasımpaşa è stato un gol da record

Il calciatore argentino ha segnato sessanta reti nel campionato turco e ha battuto il record per un giocatore straniero in quel campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 17:44)

Si era prima parlato di un suo ritorno in Argentina, il suo Paese. E poi di un ritorno in Italia il Paese che lo aveva adottato calcisticamente quando giocava prima nella Samp e poi all'Inter. Mauro Icardiè stato anche il capitano della squadra nerazzurra prima che scontri interni allo spogliatoio portarono Spalletti a togliergli la fascia e a darla ad Handanovic. Da lì la cessione al PSG dove non è andata come lui e la sua ex moglie si aspettavano.

Maurito è ripartito dal Galatasaray (e da una nuova compagna dopo l'addio alla moglie Wanda) e in Turchia sta facendo bene, i suoi gol sono una costante. Ha superato anche un infortunio delicato. Ed è diventato il miglior marcatore straniero della storia della Super Lig con il club turco. Ha superato così il record che era di Gheorghe Hagi: il record era di 59 gol segnati nel campionato turco.

Maurito, con la rete fatta contro il Kasimpasa (i giallorossi hanno vinto per tre a zero e l'argentino ha segnato il terzo gol della partita all'88esimo), ne ha segnati 60. Nelle ultime settimane, come era successo in passato, sono spuntate indiscrezioni su un suo possibile ritorno in Italia ed è stato accostato anche al Milan.