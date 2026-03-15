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Milan, Pavlovic: “Con una vittoria avremmo messo pressione all’Inter. Leao…”

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Le parole del difensore rossonero a proposito della sconfitta di stasera contro la Lazio all'Olimpico
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Stranja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato della sconfitta rimediata contro la Lazio stasera. Queste le sue considerazioni sulla gara dei rossoneri:

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ROME, ITALY - MARCH 15: Mattia Zaccagni of SS Lazio compete for the ball with Alexis Salemaekers of AC Milan during the Serie A match between SS Lazio and AC Milan at Stadio Olimpico on March 15, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Abbiamo fatto troppi errori, alcuni abbastanza banali, che hanno permesso alla Lazio di attaccarci in contropiede, dovevamo giocare con più lucidità soprattutto nella loro trequarti. E' il calcio, la Lazio stasera ha fatto meglio e vinto la partita. Ultima chance scudetto stasera? Se avessimo vinto avremmo messo più pressione all'Inter, abbiamo fallito anche altre opportunità, ma siamo comunque sulla buona strada. Prima della stagione sapevamo che l'obiettivo era tornare in Champions League. La sostituzione di Leao? Non ho visto onestamente dal campo, ma nel calcio è normale perché ci sono molte pressioni ed emozioni. Tutti giocano per dare il massimo, sono cose che succedono. Dobbiamo continuare il nostro viaggio e tornare a fare del nostro meglio".

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