"Abbiamo fatto troppi errori, alcuni abbastanza banali, che hanno permesso alla Lazio di attaccarci in contropiede, dovevamo giocare con più lucidità soprattutto nella loro trequarti. E' il calcio, la Lazio stasera ha fatto meglio e vinto la partita. Ultima chance scudetto stasera? Se avessimo vinto avremmo messo più pressione all'Inter, abbiamo fallito anche altre opportunità, ma siamo comunque sulla buona strada. Prima della stagione sapevamo che l'obiettivo era tornare in Champions League. La sostituzione di Leao? Non ho visto onestamente dal campo, ma nel calcio è normale perché ci sono molte pressioni ed emozioni. Tutti giocano per dare il massimo, sono cose che succedono. Dobbiamo continuare il nostro viaggio e tornare a fare del nostro meglio".