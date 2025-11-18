Primo allenamento in gruppo per Adrien Rabiot . Come da programma il francese, fuori per un problema al soleo, è rientrato appositamente per il derby di Milano contro l'Inter, la data cerchiata sul calendario nel programma di recupero, stilato da Allegri e dal suo staff, del calciatore. Così hanno riferito a Skysport rispetto all'allenamento del pomeriggio, il primo in vista della sfida di domenica.

"Sta bene ed è sorridente pronto a giocare il primo derby con la maglia rossonera", riferiscono a Skysport sul calciatore rossonero che si è allenato con il resto dei compagni presenti al centro sportivo, compresi Gabbia, Ricci e Maignan che hanno anticipato il loro rientro in casa Milan. Vicino al rientro anche Gimenez che però oggi si è sottoposto ad una seduta differenziata.