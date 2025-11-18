Continua il percorso dell'Italia U17 al Mondiale di categoria in corso di svolgimento in Qatar: gli Azzurrini del ct Favo battono 3-2 l'Uzbekistan e si qualificano per i quarti di finale, dove affronteranno il Burkina Faso, che ha eliminato l'Uganda dopo i calci di rigore.
Mondiale U17, Italia-Uzbekistan 3-2: doppietta Campaniello, Azzurrini ai quarti
I ragazzi del ct Favo superano la selezione asiatica e passano il turno, trascinati dall'attaccante dell'Empoli
Protagonista assoluto del match è Tommaso Campaniello: l'attaccante dell'Empoli sblocca il match al 19' e riporta in vantaggio l'Italia al 68' dopo il momentaneo pareggio uzbeko firmato Muradov (56'). Idrissa segna la terza rete azzurra al 70', inutile il gol di Erimbetov al 94', a gara ormai finita.
Italia (4-3-1-2): Longoni; Idrissa, De Paoli, Reggiani, Marini; Steffanoni, Prisco, Maccaroni; Inacio; Campaniello, Elimoghale.
