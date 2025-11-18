Sky – Milan, tre rientri anticipati. Rabiot: ore decisive per il ritorno in campo

"Un rientro con tre sorprese per Allegri perché i Nazionali sarebbero dovuti rientrare tra mercoledì e giovedi e invece alcuni di loro hanno anticipato il rientro a Milanello di 24 ore". Da Skysport arrivano le ultime da Milanello con Gabbia che ha anticipato il rientro nel centro rossonero. Hanno fatto lo stesso Ricci e Maignan che è rientrato già oggi al centro di allenamento rossonero e si allenerà con i compagni nella seduta prevista dalle 15.30 in vista della gara contro l'Inter.