"Un rientro con tre sorprese per Allegri perché i Nazionali sarebbero dovuti rientrare tra mercoledì e giovedi e invece alcuni di loro hanno anticipato il rientro a Milanello di 24 ore". Da Skysport arrivano le ultime da Milanello con Gabbia che ha anticipato il rientro nel centro rossonero. Hanno fatto lo stesso Ricci e Maignan che è rientrato già oggi al centro di allenamento rossonero e si allenerà con i compagni nella seduta prevista dalle 15.30 in vista della gara contro l'Inter.
Sky – Milan, tre rientri anticipati. Rabiot: ore decisive per il ritorno in campo
In vista della sfida contro l'Inter a Milanello tornano in anticipo tre giocatori. Si valuta il rientro del francese
Al termine di questo allenamento si capirà di più sul recupero di Rabiot. Il calciatore francese si è fermato 40 giorni fa circa per un problema al soleo. Ha lavorato a Milanello nei giorni scorsi e si pensa ad un suo recupero in vista della gara con l'Inter. Ha recuperato anche Santiago Gimenez.
(Fonte: SS24)
