Il giornalista ha detto la sua sul pari della formazione di Allegri contro la squadra di Gasperini

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 13:42)

«Si dice spesso 'Milan solido, poteva vincere'. Il Milan in realtà poteva prendere tre gol dalla Roma nel primo tempo. Non mi sembra una strategia quella di stare con le mani conserte e vedere quello che fanno gli altri, pensare tanto poi si stancano. Se ne prende tre dal Como nel primo tempo o dalla Roma, perde, altro che strategia. Nel primo tempo hanno fatto 80 tiri i giallorossi. I rossoneri hanno sofferto nel primo tempo. Quindi complimenti, bene, ma non si può parlare sempre di strategia o Milan solido. Perché non sempre Maignan farà delle grandissime parate». Così Stefano De Grandis, giornalista di Skysport, si è espresso sulla squadra guidata da Allegri che ha pareggiato nell'ultima giornata della Serie A, uno a uno contro la Roma.

«Quindi secondo me si deve parlare invece benissimo della Roma: intensità tipica di Gasperini, ha messo sotto gli avversari con aggressività, fa un gioco da quinto a quinto. Celik corre come un matto, quando c'era Mourinho sembrava non potesse giocare a calcio. Gasperini è un allenatore fantastico, l'Atalanta non aveva una difesa solidissima e un portiere paratutto», ha aggiunto.

«Il Milan è meno forte dell'Inter, non credo che possa ottenere il massimo giocando a metà. Nel secondo tempo ha giocato male la Roma, il Milan fa un bel gol, ha un giocatore da scudetto, che è Rabiot, è lui che si differenzia nel centrocampo del Milan. Anche Modric ovviamente. Mi piacciono anche Maignan e Bartesaghi. Non può sempre succedere che al primo tiro in porta il Milan riesca a segnare. È un limite che va accettato e soprattutto segnalato, altrimenti non si fa l'informazione giusta», ha concluso il giornalista a proposito della squadra rossonera.

(Fonte: SS24)