L'aggiornamento sul messicano il cui futuro in casa rossonera è già appeso a un filo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 23:05)

Santiago Gimenez era arrivato con grandi aspettative a Milano. La sponda rossonera lo aveva accolto convinta che avrebbe finalmente potuto godere di un attaccante di razza. Cosa che però non è accaduta. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport:

"Mentre le lancette scorrono inesorabili, Santi resta fermo immobile: un quarto di campionato è praticamente trascorso e Gimenez non si è messo alle spalle un solo gol in Serie A. Qui sono 627’ i minuti passati in campo, oltre dieci ore di gioco, ma senza mai colpire: un’eternità per un professionista centravanti. La sveglia è suonata da un po’.

Resta comunque a disposizione un altro mezzo giro di orologio per ridestarsi: da qui a gennaio mancano otto partite, eventualmente nove con la finalissima di Supercoppa italiana, e tra queste il derby che ha anche il potere speciale di fermare il tempo. Un gol all’Inter dopo la pausa di novembre permetterebbe di riconsiderare la questione in altri termini. Ma un attaccante che non tira in porta, come può trovare il gol? È la domanda intorno a cui ruota la sorte di Santiago Gimenez".

Cosa accadrà quindi? La rosea spiega: "Il mese del mercato invernale si avvicina e per Santi può diventare un altro momento chiave della carriera: senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere. Il club - che ora nega - cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max (che pubblicamente difende Santi: «Stia tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan»). Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente".