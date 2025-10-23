Intervistato da Sport Mediaset, Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è esposto anche sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”
Sei uno dei pochi superstiti dello Scudetto del 2022... Vedi analogie?—
"Non lo so. Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati. C'è una partita contro il Pisa in cui dimostrare che siamo forti".
In caso di Scudetto cosa sei disposto a fare?—
"Non ci ho pensato. Magari mi faccio biondo, se facciamo qualcosa di straordinario...".
(Fonte: Sport Mediaset)
