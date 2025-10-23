FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”

ultimora

Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”

Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…” - immagine 1
Intervistato da Sport Mediaset, Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è esposto anche sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sport Mediaset, Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è esposto anche sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”- immagine 2
Tomori a BT Sport

Sei uno dei pochi superstiti dello Scudetto del 2022... Vedi analogie?

—  

"Non lo so. Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati. C'è una partita contro il Pisa in cui dimostrare che siamo forti".

Milan, Tomori: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio biondo. Rispetto al 2022…”- immagine 3

In caso di Scudetto cosa sei disposto a fare?

—  

"Non ci ho pensato. Magari mi faccio biondo, se facciamo qualcosa di straordinario...".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
L’aneddoto di Adani: “Abbiamo degli amici che ci dicono che Nico Paz…”
Di Canio: “Ora mi rendo conto che l’Inter di prima era noiosa! Pio fa giocata da trequartista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA