Sei uno dei pochi superstiti dello Scudetto del 2022... Vedi analogie?

"Non lo so. Abbiamo una squadra diversa, c'è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Ora c'è il Pisa, poi l'Atalanta, poi la Roma: pensiamo ad ogni partita che giochiamo, come ci dice il mister. Poi è presto per dire 'Vinciamo lo Scudetto'. In questo momento siamo ben posizionati. C'è una partita contro il Pisa in cui dimostrare che siamo forti".