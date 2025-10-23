Paolo Di Canio parla del momento dell’Inter verso la sfida contro il Napoli del prossimo turno di campionato. Queste le sue dichiarazioni sui nerazzurri di Cristian Chivu:
Paolo Di Canio parla del momento dell’Inter verso la sfida contro il Napoli del prossimo turno di campionato
“L’Inter sta bene, è una squadra più verticale, meno noiosa. Mi stava annoiando in passato devo dirlo, me ne rendo conto ora. I due ricambi sono importantissimi per dare verticalità.
L’assist di Pio è da trequartista più che da punta fisica, bellissimo, di prima intenzione. Lo ha detto anche Zielinski: tutti si sentono più coinvolti ora”.
