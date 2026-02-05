Erick Thohir , ex presidente dell'Inter , è in questi giorni a Milano per l'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. E ha incontrato diversi esponenti del calcio italiano e mondiale, come da lui documentato su Instagram.

Durante la mia permanenza a Milano per partecipare al Meeting Olimpico Invernale del 2026, ho avuto il tempo di incontrare alcuni amici, alcuni dei quali sono ancora attivi nel mondo del calcio. Tra questi, il Presidente della FIFA Gianni Infantino; Adriano Galliani, ex Vice Presidente e Amministratore Delegato del Milan e ora Amministratore Delegato del Monza; Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell'Inter; e Mirwan Suwarso, Presidente del Como 1907. Durante questo incontro, abbiamo discusso ampiamente dello sviluppo del calcio mondiale".