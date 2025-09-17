La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo ha detto la vice sindaco, Anna Scavuzzo, dopo la riunione nel primo pomeriggio dell'organo esecutivo di Palazzo Marino.
fcinter1908 ultimora Stadio, Giunta comunale approva delibera su vendita Meazza a Inter e Milan
ultimora
Stadio, Giunta comunale approva delibera su vendita Meazza a Inter e Milan
La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan
Ora la parola passa al Consiglio comunale. Consiglio nel quale diversi esponenti della maggioranza di centrosinistra si sono già espressi contro il provvedimento, che è strutturato in 159 pagine comprensive di planimetrie.
Il progetto dei club prevede un sostanziale abbattimento del vecchio impianto, eccetto alcuni elementi simbolici, e la costruzione di un nuovo stadio nelle vicinanze, oltre allo sfruttamento dei diritti edificatori previsti dalla legge sugli stadi e dalla negoziazione dell'accordo con i club.
“Abbiamo prestato attenzione a tutti i temi posti - ha affermato Scavuzzo - La Giunta ha esaminato favorevolmente la delibera che verrà portata in Consiglio comunale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA