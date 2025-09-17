fcinter1908 ultimora Stadio, Giunta comunale approva delibera su vendita Meazza a Inter e Milan

Stadio, Giunta comunale approva delibera su vendita Meazza a Inter e Milan

La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan
Daniele Mari Direttore 

La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo ha detto la vice sindaco, Anna Scavuzzo, dopo la riunione nel primo pomeriggio dell'organo esecutivo di Palazzo Marino.

Ora la parola passa al Consiglio comunale. Consiglio nel quale diversi esponenti della maggioranza di centrosinistra si sono già espressi contro il provvedimento, che è strutturato in 159 pagine comprensive di planimetrie.

getty

Il progetto dei club prevede un sostanziale abbattimento del vecchio impianto, eccetto alcuni elementi simbolici, e la costruzione di un nuovo stadio nelle vicinanze, oltre allo sfruttamento dei diritti edificatori previsti dalla legge sugli stadi e dalla negoziazione dell'accordo con i club.

Getty Images

“Abbiamo prestato attenzione a tutti i temi posti - ha affermato Scavuzzo - La Giunta ha esaminato favorevolmente la delibera che verrà portata in Consiglio comunale".

