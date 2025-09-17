La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan

La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo ha detto la vice sindaco, Anna Scavuzzo, dopo la riunione nel primo pomeriggio dell'organo esecutivo di Palazzo Marino.