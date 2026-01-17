FC Inter 1908
Minotti: “Prima di cambiare l’attacco Inzaghi ci pensava tre volte, ora con Pio e Bonny…”

Negli studi di Sky, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, oggi titolare contro l'Udinese
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, oggi titolare contro l'Udinese: "Esposito? E' la novità rispetto alla squadra di Inzaghi: quando doveva far riposare qualcuno davanti ci pensava tre volte.

Ora invece Bonny ed Esposito sono molto mentalizzati e affidabili anche per partite difficili: bisogna avere profili così che assicurano un certo rendimento. L'Inter ha una garanzia quando li fa giocare.

Mi ha colpito molto dopo il Lecce la maturità di Pio: ha detto di essere contento del minutaggio e ha capito che anche 20 minuti finali diventano determinanti. La sua fisicità permette a Lautaro e Thuram di fare il loro mestiere al meglio.

