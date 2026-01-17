Intervenuto negli studi di Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, oggi titolare contro l'Udinese: "Esposito? E' la novità rispetto alla squadra di Inzaghi: quando doveva far riposare qualcuno davanti ci pensava tre volte.
Minotti: “Prima di cambiare l’attacco Inzaghi ci pensava tre volte, ora con Pio e Bonny…”
Negli studi di Sky, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, oggi titolare contro l'Udinese
Ora invece Bonny ed Esposito sono molto mentalizzati e affidabili anche per partite difficili: bisogna avere profili così che assicurano un certo rendimento. L'Inter ha una garanzia quando li fa giocare.
Mi ha colpito molto dopo il Lecce la maturità di Pio: ha detto di essere contento del minutaggio e ha capito che anche 20 minuti finali diventano determinanti. La sua fisicità permette a Lautaro e Thuram di fare il loro mestiere al meglio.
