Dopo la sofferta vittoria contro il Lecce a San Siro, l'Inter affronta la delicata trasferta di Udine con l'obiettivo di continuare la marcia positiva in testa alla classifica e mettere ulteriore pressione a Milan e Napoli.
Udinese-Inter, formazioni UFFICIALI: fuori Frattesi! C’è Zielinski. Out Bastoni: le scelte
Visti i tanti impegni, Cristian Chivu cambia ancora qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto la squadra di Eusebio Di Francesco: in difesa riposa Bastoni, sostituito da Carlos Augusto, mentre sulle fasce tornano Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. Lautaro-Esposito coppia d'attacco. Ecco le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 14 Atta; 9 Davis. A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 19 Ehizibue, 29 Camara, 33 Zemura, 38 Miller, 77 Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Di Bello.
Assistenti: Bercigli - Zingarelli.
IV ufficiale: Feliciani.
VAR: Mazzoleni.
AVAR: La Penna.
SQUALIFICATI
Udinese: Zaniolo (1).
Inter: -
DIFFIDATI
Udinese: Karlström.
Inter: Çalhanoglu.
