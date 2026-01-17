Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa si è espresso così in merito alla discussione giochisti-risultatisti, resa ancora più evidente dopo Como-Milan:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Caressa: “Stufo di allegriani o non allegriani, invece parlerei di un altro concetto”
ultimora
Caressa: “Stufo di allegriani o non allegriani, invece parlerei di un altro concetto”
"Se il portiere para e il giocatore più importante fa gol me lo sono meritata la vittoria o no?", domanda Caressa
"Mi sono stufato di allegriani e non allegriani, parlerei invece di merito o non merito. Cosa vuol dire meritare? Questo è un concetto legato al lavoro, al fare bene le cose. Non per forza è legato allo spettacolo. Se il portiere para e il giocatore più importante fa gol me lo sono meritata la vittoria o no? Anche se ho giocato peggio. In Como-Milan Butez non ha parato, Maignan ha parato.
Xabi Alonso male al Real Madrid? Gli allenatori gestiscono uomini che guadagnano un sacco di soldi, degli eroi per il pensiero comune, delle star, devi gestire l'umanità delle persone. Altrimenti non fai bene, a tutti piace giocare bene e vincere poi ma non è così semplice"
© RIPRODUZIONE RISERVATA