"Mi sono stufato di allegriani e non allegriani, parlerei invece di merito o non merito. Cosa vuol dire meritare? Questo è un concetto legato al lavoro, al fare bene le cose. Non per forza è legato allo spettacolo. Se il portiere para e il giocatore più importante fa gol me lo sono meritata la vittoria o no? Anche se ho giocato peggio. In Como-Milan Butez non ha parato, Maignan ha parato.