"Il gol del 2-0? Kean l'aveva già fatto con la Juve, ci aveva provato anche nel primo tempo tirando addosso a Sommer. E' micidiale negli smarcamenti, i compagni lo conoscono a memoria, questo sta funzionando benissimo. L'Inter è una delle più forti in assoluto nelle palle inattive, il primo gol è un capolavoro di Palladino in allenamento. Dodo e Comuzzo rientrano, Ranieri arriva da dietro a fari spenti e sorprende Frattesi che è distratto e non legge l'inserimento da dietro"

"Che sconfitta è per l'Inter? Pesantissima, Conte è abituato a lottare fino alla fine e la vetta la molla difficilmente. Costringerà l'Inter ad andare a vincere a Napoli, poi l'Inter può avere più chances di incappare in un'altra serata storta visti i tanti impegni in più. Vero che può succedere di tutto ma questo colpo darà tanta autostima al Napoli, l'Inter deve sapere reagire. I due tempi sono stati simili, Inter in dominio all'inizio, poi dopo il gol annullato la Fiorentina reagisce con due occasioni clamorose. Il secondo tempo è la fotocopia, poi la Fiorentina segna su angolo e l'Inter non reagisce: l'atteggiamento è stato sbagliato, non si è caricata mentalmente, in partite così le energie nervose sono necessarie. L'Inter ha perso tanti duelli e ha avuto tante disattenzioni difensive"