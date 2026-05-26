Sky conferma FCIN1908: “Per ora offerta solo a Mkhitaryan”

L'armeno ha il contratto in scadenza e ricevuto la proposta del club nerazzurro. Si era parlato anche di de Vrij ma per lui al momento non è arrivata la proposta

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 14:37)

Su Skysport hanno parlato dei giocatori in scadenza e di Mkhitaryan in particolare, l'unico secondo il canale satellitare per il quale sarebbe arrivata una proposta di rinnovo. Il calciatore sta facendo le sue valutazioni. È l'unico calciatore a cui l'Inter ha fatto una proposta. Esattamente come anticipato ieri in esclusiva da Fcinter1908.

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"Sull'armeno riflessione in corso: è contento della fiducia che gli ha dimostrato Chivu e si vedrà se nelle prossime ore ci saranno in questo senso delle novità", ha spiegato Paventi.

"Si era parlato anche di Stefan de Vrij ma al momento non sono arrivate offerte da parte del club", ha aggiunto riferendosi all'olandese che ta valutando il da farsi sul proprio futuro. Il calciatore è uscito dolorante dalla gara contro il Bologna, l'ultima del campionato che ha vinto con l'Inter. Si attendono le convocazioni del ct Koeman.

(Fonte: SS24)