Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Diouf e di Luis Henrique, acquistati dall'Inter in estate:
Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…”
"Io sono innamorato di Diouf, dal vivo o dalla televisione cambia poco. È un ragazzo che ha personalità, vuole la palla, prova sempre la giocata, ha un buonissimo sinistro, anche al Lens era un buon giocatore. È stato, come spesso succede in Italia, bocciato per un ingresso orripilante a gara in corso, ma è un buona giocatore e vedrai che troverà il modo di mandarlo in campo.
L'Inter ha sbagliato un solo acquisto e ve lo dico da agosto, non dopo averlo visto giocare: Luis Henrique. Non vale 25 milioni neanche tra sei vite, come Lang. Finirà per perdere il posto tra Carlos Augusto che è mancino e Diouf che non è un esterno. Giocatore veloce, con discreta tecnica, media qualità ma può fare la riserva della riserva, può fare il terzo esterno nell'Inter".
