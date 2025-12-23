FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…”

ultimora

Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…”

Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Diouf e di Luis Henrique, acquistati dall'Inter in estate
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Diouf e di Luis Henrique, acquistati dall'Inter in estate:

"Io sono innamorato di Diouf, dal vivo o dalla televisione cambia poco. È un ragazzo che ha personalità, vuole la palla, prova sempre la giocata, ha un buonissimo sinistro, anche al Lens era un buon giocatore. È stato, come spesso succede in Italia, bocciato per un ingresso orripilante a gara in corso, ma è un buona giocatore e vedrai che troverà il modo di mandarlo in campo.

Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…”- immagine 2

L'Inter ha sbagliato un solo acquisto e ve lo dico da agosto, non dopo averlo visto giocare: Luis Henrique. Non vale 25 milioni neanche tra sei vite, come Lang. Finirà per perdere il posto tra Carlos Augusto che è mancino e Diouf che non è un esterno. Giocatore veloce, con discreta tecnica, media qualità ma può fare la riserva della riserva, può fare il terzo esterno nell'Inter". 

Leggi anche
Cassano: “Inter ridimensionata, ho visto cose… particolari! E ora mi faccio questa domanda”
Giannichedda: “Scudetto? Napoli e Inter superiori ma la Juventus è sempre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA