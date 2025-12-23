Trevisani: “Innamoraro di Diouf! Inter, un solo colpo errato. Neanche tra sei vite…”

"Io sono innamorato di Diouf, dal vivo o dalla televisione cambia poco. È un ragazzo che ha personalità, vuole la palla, prova sempre la giocata, ha un buonissimo sinistro, anche al Lens era un buon giocatore. È stato, come spesso succede in Italia, bocciato per un ingresso orripilante a gara in corso, ma è un buona giocatore e vedrai che troverà il modo di mandarlo in campo.