"A Roberto Mancini, in queste ore, deve essere venuto lo stesso «leggerissimo sospetto di essere antipatico a qualcuno» che colse Paolo Villaggio in una celebre prova d’attore. Accade infatti che nell’estate torrida dei Mondiali di Trump e Infantino, mentre gli altri giocano e Bosnia e Capo Verde superano persino il turno, si giochi anche dalle nostre parti con gli strumenti di Machiavelli. Ordire complotti, tessere trame, riaffermare - in fondo è sempre quella la questione - il proprio piccolo potere.

L’occasione è la scelta del nuovo commissario tecnico, individuato dal neoeletto Giovanni Malagò in Mancini, osteggiato più o meno platealmente da tre o quattro presidenti dal non indifferente peso specifico per ragioni che con la ragione non hanno naturalmente niente a che fare. I clubmen avrebbero deciso che il principale problema del calcio italiano non sia la tragedia complessiva dell’intero movimento, ma il nome del successore di Gattuso. Capeggiati dal più attivo e ascoltato della compagnia contante, Beppe Marotta, che pubblicamente si dichiara del tutto indifferente e al telefono con i suoi colleghi chissà, i presidenti stanno ponendo veti e minacciando barricate contro “il traditore jesino” neanche fosse l’Ulivieri che ebbe a che fare con l’intrattabile Mancini diciottenne o il Luis Figo che ne conobbe al contrario la matura durezza da tecnico.