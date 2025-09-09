Luka Modric stravede per Petar Sucic. Queste le parole a Sportmediaset del nuovo centrocampista del Milan sul connazionale dell'Inter:
Modric stravede per Sucic: “È molto forte, infatti è in un top club come l’Inter! E vi dico che…”
Luka Modric stravede per Petar Sucic: queste le parole dell'ex Pallone d'Oro a Sportmediaset sul nuovo centrocampista dell'Inter
“E' un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è una casualità che ha firmato per un top club come l’Inter, sicuramente lo conoscerete meglio e vedrete il suo talento. Può ancora migliorare.
Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre, anche se tra poco ci affronteremo nel derby sicuramente e vedremo come mi tratterà (ride di gusto). Speriamo mi rispetti e non vada troppo forte (continua a ridere) però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui. La nostra generazione è irripetibile, ha ottenuto risultati incredibili, ma ci sono giocatori giovani come lui che potrebbero arrivare anche a vertici più alti".
