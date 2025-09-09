Luci e ombre per l'Italia di Rino Gattuso nel match vinto ieri contro l'Israele per 5-4. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è soffermato sul suo profilo X su due calciatori nerazzurri impegnati con la nazionale. Questo il suo pensiero:
Ravezzani: “Inter, Dimarco e Barella in stato di forma preoccupante. Ieri sembravano…”
Il pensiero sui due nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in extremis dall'Italia contro l'Israele nel match di qualificazione ai mondiali
"Lo stato di forma palesato da Dimarco in particolare e Barella in misura minore è davvero preoccupante. Anche ieri sono sembrati calciatori scarichi malgrado le vacanze. Io credo che gli impegni enormi negli ultimi 3 anni di Inter abbiano inciso parecchio".
