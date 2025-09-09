Luci e ombre per l'Italia di Rino Gattuso nel match vinto ieri contro l'Israele per 5-4. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è soffermato sul suo profilo X su due calciatori nerazzurri impegnati con la nazionale. Questo il suo pensiero:

"Lo stato di forma palesato da Dimarco in particolare e Barella in misura minore è davvero preoccupante. Anche ieri sono sembrati calciatori scarichi malgrado le vacanze. Io credo che gli impegni enormi negli ultimi 3 anni di Inter abbiano inciso parecchio".