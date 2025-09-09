FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Inter, Dimarco e Barella in stato di forma preoccupante. Ieri sembravano…”

ultimora

Ravezzani: “Inter, Dimarco e Barella in stato di forma preoccupante. Ieri sembravano…”

Ravezzani: “Inter, Dimarco e Barella in stato di forma preoccupante. Ieri sembravano…” - immagine 1
Il pensiero sui due nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in extremis dall'Italia contro l'Israele nel match di qualificazione ai mondiali
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Luci e ombre per l'Italia di Rino Gattuso nel match vinto ieri contro l'Israele per 5-4. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è soffermato sul suo profilo X su due calciatori nerazzurri impegnati con la nazionale. Questo il suo pensiero:

Ravezzani: “Inter, Dimarco e Barella in stato di forma preoccupante. Ieri sembravano…”- immagine 2
Getty

"Lo stato di forma palesato da Dimarco in particolare e Barella in misura minore è davvero preoccupante. Anche ieri sono sembrati calciatori scarichi malgrado le vacanze. Io credo che gli impegni enormi negli ultimi 3 anni di Inter abbiano inciso parecchio".

Leggi anche
UFFICIALE – Inter Women, rinforzo in attacco: arriva Nikée Dianá van Dijk
Sindaco Sala su San Siro: “Delibera in giunta la prossima settimana, altrimenti…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA