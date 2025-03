Barzaghi ha mostrato diversi video in cui Zanetti saluta per auguri o semplice cortesia le persone che glielo chiedono tramite messaggi video. E ha scritto nel post: "Con un semplice video e solo con il poco materiale che ho a disposizione facciamo cadere ogni castello di sabbia che il Sig. Giletti aveva provato a costruire su Javier Zanetti, la disponibilità fatta a persona: rispetto. "Secondo me, vuol dire che c’era qualcosa in più, altrimenti uno non manda una cosa così banale ad una persona che ha visto o incrociato una volta nella vita, soprattutto conoscendo i personaggi famosi che sono restii a fare filmati a causa del tempo e delle tante richieste che ricevono". (Cit. Giletti)... soprattutto restii a fare video come vedete". Effettivamente Javier non si tira mai indietro se gli viene fatta una richiesta che può soddisfare: foto, autografi, video di auguri.