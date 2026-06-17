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fcinter1908 ultimora Mondiale, Argentina trascinata da Messi: tripletta all’Algeria! Lautaro in campo per 55′
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Mondiale, Argentina trascinata da Messi: tripletta all’Algeria! Lautaro in campo per 55′
Inizia alla grande il Mondiale della Seleccion che rifila tre gol all'Algeria. Grande protagonista della gara è Lionel Messi, autore di una tripletta
Inizia alla grande il Mondiale della Seleccion che rifila tre gol all'Algeria. Grande protagonista della gara è Lionel Messi, autore di una tripletta.
L'attaccante dell'Inter Miami schianta l'Algeria con tre gol, uno nel primo tempo e due nel secondo, e regala i primi tempi dell'Argentina al Mondiale. Lautaro, partito titolare nella formazione di Scaloni, è stato in capo per 55'.
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