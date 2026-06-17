Inizia alla grande il Mondiale della Seleccion che rifila tre gol all'Algeria. Grande protagonista della gara è Lionel Messi, autore di una tripletta

Inizia alla grande il Mondiale della Seleccion che rifila tre gol all'Algeria. Grande protagonista della gara è Lionel Messi, autore di una tripletta.

L'attaccante dell'Inter Miami schianta l'Algeria con tre gol, uno nel primo tempo e due nel secondo, e regala i primi tempi dell'Argentina al Mondiale. Lautaro, partito titolare nella formazione di Scaloni, è stato in capo per 55'.