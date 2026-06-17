Braglia: “Mancini non merita la Nazionale, si dia fiducia a Baldini. Milan e Juve…”

"Mancini, per quello che ha fatto, non è da Nazionale. Per come è andato via non lo riprenderei", ammette Braglia

Matteo Pifferi Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 01:02)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Baldini come CT:

"Per me per la Nazionale c'è bisogno di un Baldini, non di altri. Per dare fiducia ai giovani. Mancini, per quello che ha fatto, non è da Nazionale. Per come è andato via non lo riprenderei".

Amorim è il profilo giusto per il Milan?

"Credo sia un gran casino al Milan. Come si fa a gestire una società come il Milan con uno che fa il telecronista e l'altro che è al compleanno di Trump? Serve avere rispetto per la società che conduci. L'allenatore viene prevaricato così dalle scelte di gestione della società. Ci vuole milanismo all'interno del club, per me la Juve sta ridiventando una società valida, visti i cambiamenti fatti. Qui non vedo programmazione. Chiunque arriverà in panchina, andrà in grande difficoltà".

Juve, Carnevali cercherà un nuovo approccio con Vlahovic. E' giusto?

"Sì, per me non c'è fretta con lui. La Juve con gli uomini che ha ora dentro lo staff può prendere un altro giocatore. La Juve ha il portafogli non ampio, quindi le pretese di Vlahovic erano esagerate per quello che ha offerto come prestazioni. la Juve guardi le alternative, se trova uno come Vlahovic lo prenderà e lascerà Vlahovic al suo destino. Non correrei dietro al serbo, perché poi è lui che fa il prezzo".