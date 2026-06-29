Il Manchester City è lieto di annunciare la nomina di Enzo Maresca come allenatore. L'italiano ha firmato un contratto triennale fino all'estate del 2029. Per Maresca si tratterà della terza esperienza al Club, e arriva forte di una solida esperienza e di successi ai massimi livelli.

"Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questo sarà il mio terzo periodo qui. Conosco questo Club, conosco le esigenze e le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che lo rende così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City".