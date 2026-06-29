Ordine: “Scoppia il gelo tra Conte e Oriali. Ecco cosa è successo”

"Sul tema c'è una spaccatura politica netta: da un lato il presidente neo-eletto favorevole all'incarico per Roberto Mancini che accetterebbe uno stipendio in linea con i tagli al bilancio, dall'altra alcuni club di serie A che cavalcano invece la candidatura di Antonio Conte e promettono un aiuto economico per colmare l'eventuale differenza nel contratto economico. Secondo una indiscrezione, sull'argomento ci sarebbe stato un inaspettato gelo tra Conte e Oriali poiché quest'ultimo avrebbe risposto positivamente all'ipotesi di un eventuale ritorno in azzurro al fianco di Mancini".(Il Giornale)