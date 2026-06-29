Mancini o Conte? Con molta probabilità ricadrà su uno dei due tecnici la scelta del prossimo ct della nazionale italiana. L'elezione di Giovanni Malago alla Figc, dovrebbe dare un'accelerata alla situazione. Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine fa il punto sulla situazione.
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Ordine: “Scoppia il gelo tra Conte e Oriali. Ecco cosa è successo”
"Da oggi riprende quota il dibattito interno al consiglio federale del calcio italiano appena rieletto con Giovanni Malagò presidente per decidere la figura del prossimo ct, successore di Gattuso, e del direttore tecnico in sostituzione di Gigi Buffon dimissionario".
"Sul tema c'è una spaccatura politica netta: da un lato il presidente neo-eletto favorevole all'incarico per Roberto Mancini che accetterebbe uno stipendio in linea con i tagli al bilancio, dall'altra alcuni club di serie A che cavalcano invece la candidatura di Antonio Conte e promettono un aiuto economico per colmare l'eventuale differenza nel contratto economico. Secondo una indiscrezione, sull'argomento ci sarebbe stato un inaspettato gelo tra Conte e Oriali poiché quest'ultimo avrebbe risposto positivamente all'ipotesi di un eventuale ritorno in azzurro al fianco di Mancini".(Il Giornale)
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