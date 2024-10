"Ad un certo punto bisogna svegliarsi e pensare un po' più ai giocatori e un po' meno ai soldi. È semplicemente irresponsabile. Questo sarà un brutto Mondiale per club e un brutto Mondiale nel 2026. I giocatori ad un certo punto si stancheranno. So che la gente non vorrà sentirlo, almeno non i membri della FIFA, ma alla fine rischi un centesimo. Non ne vale più la pena. Ad un certo punto finirai per saziarti, sia i giocatori che i tifosi".