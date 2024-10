Dopo il mancato rinnovo dell’accordo con la Lega Serie A, la TIM è tornata ad investire sui singoli club. Dopo il Milan, partnership annunciata nelle scorse settimane, è il turno dell'Inter. "Domani invece sarà annunciato l’accordo con l’Inter, su basi simili in termini di partnership. Per quanto riguarda le cifre, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, TIM dovrebbe versare poco più di un milione di euro a stagione per legarsi nuovamente alla società nerazzurra", è quanto riporta Calcio e Finanza.