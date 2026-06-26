Bucchioni: “Palestra? Gli avrei consigliato l’Inter. Oggi il Chelsea…”

"L'Inter resta una grande squadra, ma sta vivendo le difficoltà economiche che coinvolgono tutto il calcio italiano. Ha un budget limitato e deve scegliere con attenzione dove investire. I fondi di investimento guardano ai bilanci prima che ai risultati sportivi."

"È soprattutto una questione economica. Se una società ti offre il doppio dell'ingaggio è difficile dire di no. Gli esempi contrari sono pochissimi. Nel caso di Palestra, personalmente gli avrei consigliato l'Inter: avrebbe avuto più possibilità di crescere rispetto al Chelsea, che negli ultimi anni ha dimostrato di non valorizzare tanti giovani."