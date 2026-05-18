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Mondiale e riposo: l’idea di Chivu. Giocatori in scadenza: chi parte e chi potrebbe restare
L'Inter ieri si è congedata davanti ai propri tifosi. La squadra nerazzurra chiuderà la stagione a Bologna, in una gara che non ha ormai più nulla da dire. Ecco perché nelle intenzioni del club e di Chivu c'è l'idea di dispensare i giocatori che parteciperanno al Mondiale e dare spazio ai giovani.
"Lautaro domani potrebbe essere liberato da Chivu così come gli altri convocati nerazzurri per il Mondiale: l’idea del tecnico è permettere a questi giocatori di avere qualche giorno di riposo in più prima della kermesse in America; a Bologna per l’ultima giornata scenderanno in campo gli italiani, gli esclusi dal Mondiale e diversi giovani".
"Come ampiamente previsto, Chivu ieri ha dato spazio a chi ha giocato di meno e ai giocatori in scadenza di contratto che a fine stagione dovrebbero lasciare l’Inter. Condizionale d’obbligo perché De Vrij potrebbe rinnovare e perché anche su Mkhitaryan rimane un punto di domanda. Certo, invece, l’addio di Acerbi, Sommer e Darmian, questi ultimi due sostituiti nella ripresa e acclamati da una standing ovation".
(Tuttosport)
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