Prime ipotesi sull'eventuale assenza del calciatore olandese, che ha un problema alla caviglia, nella gara contro il Milan

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi oggi alla Pinetina con il resto dei compagni che non erano stati convocati in Nazionale. L'infiammazione di Dumfries verrà valutata tra oggi e domani per capire se l'olandere riuscirà ad essere o meno parte del derby. Sicuramente si eviteranno eventuali rischi in vista di un periodo molto intenso per l'Inter.