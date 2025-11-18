Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi oggi alla Pinetina con il resto dei compagni che non erano stati convocati in Nazionale. L'infiammazione di Dumfries verrà valutata tra oggi e domani per capire se l'olandere riuscirà ad essere o meno parte del derby. Sicuramente si eviteranno eventuali rischi in vista di un periodo molto intenso per l'Inter.
Sky – Inter, Dumfries in dubbio: si prepara Carlos Augusto. A sinistra…
Prime ipotesi sull'eventuale assenza del calciatore olandese, che ha un problema alla caviglia, nella gara contro il Milan
Il primo candidato a sostituirlo non è Luis Henrique, ma Carlos Augusto. Il brasiliano può giocare anche a destra e dare delle garanzie, a sinistra invece giocherebbero Dimarco e Bastoni che con il resto degli italiani arriveranno ad Appiano domani. A destra torna a disposizione anche Darmian che potrebbe tornare utile dalla panchina.
(Fonte: Ss24)
