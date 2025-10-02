Mondiale U20, Italia-Cuba 2-2: Iddrissou croce e delizia, gol ed espulsione

L'attaccante dell'Inter è protagonista in positivo e in negativo: prima segna il 2-0, poi lascia i suoi in 10

Termina 2-2 sfida tra Italia e Cuba, seconda gara del girone D del Mondiale U20. Gli Azzurrini, dopo essere stati in vantaggio di due reti, si fanno rimontare nella ripresa da due rigori alquanto dubbi e assegnati dopo la revisione al VAR. Discorso qualificazione agli ottavi di finale rimandato all'ultima gara contro l'Argentina.