Termina 2-2 sfida tra Italia e Cuba, seconda gara del girone D del Mondiale U20. Gli Azzurrini, dopo essere stati in vantaggio di due reti, si fanno rimontare nella ripresa da due rigori alquanto dubbi e assegnati dopo la revisione al VAR. Discorso qualificazione agli ottavi di finale rimandato all'ultima gara contro l'Argentina.
Mondiale U20, Italia-Cuba 2-2: Iddrissou croce e delizia, gol ed espulsione
Mondiale U20, Italia-Cuba 2-2: Iddrissou croce e delizia, gol ed espulsione
L'attaccante dell'Inter è protagonista in positivo e in negativo: prima segna il 2-0, poi lascia i suoi in 10
Protagonista nel e bene e nel male Jamal Iddrissou: l'attaccante dell'Inter, in campo dal primo minuto insieme all'altro nerazzurro Mosconi, prima segna il momentane0 2-0 con una zampata da bomber puro su cross dalla sinistra di Cama, poi si fa espellere ingenuamente allo scadere del primo tempo, costringendo i suoi a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica.
Italia Cuba 2-2
Reti: 14' Natali (I), 31' Iddrissou (I), 70' rig., 87' rig. Camejo (C)
Italia (3-4-2-1): Nunziante; Sardo, Corradi, Natali; Idele, Mannini, Sala (89' Benjamin), Cama; Mosconi (46' Okoro), Romano (78' Riccio); Iddrissou.
