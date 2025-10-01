Dopo la polemica generata dalla sua inaspettata panchina contro il Kairat Almaty, il giocatore rompe il silenzio

Gianni Pampinella Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 22:46)

Dopo la polemica generata dalla sua inaspettata panchina in Champions League contro il Kairat Almaty e i gesti che hanno alimentato voci di un rapporto non idilliaco con Xabi Alonso, Federico Valverde ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso un messaggio deciso sui social, ha smentito le versioni che lo accusavano di essersi rifiutato di giocare e ha riaffermato il suo impegno assoluto con il Real Madrid.

"Ho letto diversi articoli che danneggiano la mia persona. So di aver fatto delle partite brutte, ne sono consapevole. Non mi nascondo e ci metto la faccia. Sono davvero triste. Su di me si possono dire tante cose, ma in nessun modo si può dire che mi rifiuto di giocare. Ho dato tutto e anche di più per questo club, ho giocato con fratture, con infortuni e non mi sono mai lamentato né ho mai chiesto riposo".

"Ho un buon rapporto con l’allenatore, che mi dà la fiducia per potergli dire quale sia la posizione che più mi piace in campo, ma sempre, sempre gli ho fatto sapere che sono disponibile a dare il massimo in qualsiasi ruolo, in qualsiasi trasferta e in tutte le partite. Ho lasciato l’anima in questo club e continuerò a farlo, anche se a volte non basta o non gioco come vorrei. Lo giuro sul mio orgoglio: non mi arrenderò mai e lotterò fino alla fine, giocando ovunque serva".