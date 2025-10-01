L'Inter vince senza patemi contro lo Slavia Praga e si porta a punteggio pieno nella prima fase di questa nuova Champions League. Alfredo Pedullà ne ha parlato sul proprio canale YouTube:
Pedullà: “L’Inter ha dimostrato di essere forte e competitiva, ha blindato la difesa e…”
"L'Inter ha sbrigato la pratica, la conferma che è una squadra forte e competitiva. Ha blindato la difesa dopo l'allarme contro Udinese e Juventus. Ora c'è la possibilità di chiudere il ciclo contro la Cremonese".
"La cartolina della serata è l'azione del secondo gol, in cui Thuram e Bastoni hanno dimostrato di essere dei valori aggiunti".
