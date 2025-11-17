Al Podcast Numer1 hanno parlato di Conte-Napoli, una situazione da monitorare: ecco il botta e risposta tra Sabatini e Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 17 novembre - 23:17

Al Podcast Numer1 si è discusso della situazione Conte-Napoli. Esordisce Zazzaroni: "Ho sentito dire che Di Lorenzo e Politano avevano chiesto un incontro: cazzata. Che si voleva dimettere: cazzata. Hanno scritto che non voleva più tornare! Conte è un pacchetto: tu devi prendere nel bene e nel male, è un pacchetto vincente al primo o al secondo anno, dopo va via per usura dei giocatori o altro. Uno che dice che la sconfitta è come la morte, è una metafora molto forte"

Sabatini risponde: "Siamo in una fase di critica perché Conte sta sviando da una serie di problemi evidenti, la squadra non sta in piedi, Politano e Di Lorenzo non stanno in piedi, ci sono tanti infortuni muscolari". Zazzaroni replica: "E' secondo a due punti dalla prima. E in Champions ha 4 punti, la Juve 3"

Sabatini aggiunge: "A me sembra una situazione senza uscita". Zazzaroni replica: "Per lui i nuovi non stanno dando risposte che vuole. Si sono fatti male tutti, pure Meret". Sabatini aggiunge: "Va bene tutto, sono tutte giustificazioni". Zazzaroni corregge: "Sono spiegazioni"

Sabatini rincara la dose: "Conte però parla di morti, dei funerali, dei troppi acquisti". Risponde Zazzaroni: "Mi sorprende che tu scopri la comunicazione di Conte nel 2025". Sabatini replica: "Ho capito ma uno deve evolversi. Conte è un allenatore top con una comunicazione flop"

Zazzaroni ricorda: "Quello che non si evolve ha vinto lo scudetto 6 mesi fa". Sabatini aggiunge: "Resto allibito di fronte alle sue parole". Interviene anche Cruciani: "Chiamare morti i propri giocatori può dare la scossa o può deprimere i suoi. Non ho mai sentito un altro allenatore parlare così"

Sabatini aggiunge: "Conte non c'entra niente? C'è sempre l'etichetta 'il responsabile sono io', frase che usano gli allenatori e poi lui cita gli infortuni, i morti, quelli che non hanno più voglia"

Zazzaroni chiosa così: "Il Napoli non gli ha chiesto di vincere lo scudetto, per noi Inter e Napoli sono le più forti. Per me devono vincere o una o l'altra perché sono le più forti. Se vince il Milan è una sconfitta per Conte, ha sbagliato"