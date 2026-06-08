Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, e lo riporta Tasnim News su X: le ultime

Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, e lo riporta Tasnim News su X. "I governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel Paese, ma i Mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano".