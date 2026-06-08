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Mondiali 2026, Teheran: “Gli Usa concederanno ingresso ai calciatori solo il giorno del match”

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Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, e lo riporta Tasnim News su X: le ultime
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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"Gli Stati Uniti hanno permesso alla nazionale iraniana di entrare nel Paese appena un giorno prima delle partite. Non possiamo prevedere fino a che punto continuerà il sabotaggio statunitense".

Mondiali 2026, Teheran: “Gli Usa concederanno ingresso ai calciatori solo il giorno del match”- immagine 2
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Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, e lo riporta Tasnim News su X. "I governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel Paese, ma i Mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano".

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Per l'agenzia Fars, l'ambasciatore iraniano in Messico ha dichiarato che la nazionale iraniana è tenuta a entrare negli Stati Uniti il giorno stesso della partita per le tre gare della fase a gironi dei Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti per poi tornare in Messico immediatamente dopo il match.

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