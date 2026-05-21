La Uefa ha annunciato ieri in tarda serata che per i prossimi Mondiali (l'ok Fifa é una formalità) e poi a partire da Euro 2032, i posti per le nazionali europee si assegneranno con un nuovo, doppio sistema: un gruppo di qualificate dirette attraverso tre gironi stile Champions e un piccolo gruppo via playoff. I numeri non sono definiti, perché un conto è formare il gruppo delle 24 di un Europeo (nel 2032 l'Italia é organizzatrice e dunque ammessa di diritto), un conto il Mondiale.