Per la Coppa del Mondo 2026, sono 16 le nazionali partecipanti, ma viste la 'mondializzazione' del calcio voluta dalla Fifa e le geometrie variabili, per il 2030 il contingente può essere rivisto, sia al ribasso sia al rialzo: da tempo i rumors indicano che l'edizione in programma in Spagna, Portogallo e Marocco potrebbe essere extralarge, dalle 60 alle 64 squadre.
Una simulazione a oggi è poco più di un gioco, dunque, ma in ambienti Uefa si sottolinea che il nuovo sistema evita che un singolo passo falso possa compromettere tutto e 'tutela' le squadre più alte in ranking. I tre gironi saranno di 12 squadre ciascuno, con due squadre da ognuna delle sei fasce di sei nazionali definite dal ranking Fifa. L'ipotesi é che si qualificano le prime quattro, e che le quinte e la migliore sesta vadano a spareggi con le migliori delle Lega B, quella che comprende le nazionali dal 37/o posto europeo in giù.
Stando al ranking attuale, all'Italia potrebbe capitare di giocare, nella peggiore delle ipotesi, con Francia, Germania, Norvegia, Serbia, Polonia e Islanda; nella migliore, con Belgio, Danimarca, Galles, Grecia, Nord Macedonia e Kosovo: basterebbe arrivare quarta, o superare in eventuali spareggi Far Oer o Estonia. Ma tutto può succedere.
(Fonte: ANSA)
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