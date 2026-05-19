La Scozia ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiali 2026: Steve Clarke ha scelto quattro giocatori provenienti dalla Serie A.
Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 'italiani' in lista
McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino.
La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli USA contro la Bolivia.
PORTIERI: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)
DIFENSORI: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
CENTROCAMPISTI: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock) Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)
ATTACCANTI: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).
