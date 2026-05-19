FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 ‘italiani’ in lista

ultimora

Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 ‘italiani’ in lista

Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 ‘italiani’ in lista - immagine 1
La Scozia ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiali 2026: Steve Clarke ha scelto quattro giocatori provenienti dalla Serie A.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Scozia ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiali 2026: Steve Clarke ha scelto quattro giocatori provenienti dalla Serie A.

McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino.

Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 ‘italiani’ in lista- immagine 2
Getty Images

La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli USA contro la Bolivia.

PORTIERI: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

DIFENSORI: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

CENTROCAMPISTI: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock) Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)

ATTACCANTI: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Leggi anche
Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve
Jacobelli: “Chivu cambia l’Inter? Sinonimo di lungimiranza: processo già iniziato....

© RIPRODUZIONE RISERVATA