Il giornalista a Skysport ha parlato del futuro dell'allenatore che lascerà il Napoli, della rivoluzione della Juve e anche delle intenzioni dell'Inter per la prossima stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 22:46)

Xavier Jacobelli, intervenuto a Skysport in qualità di ospite, ha parlato della Juventus e della rivoluzione che sembrerebbe alle porte con la mancata qualificazione in Champions. Ma ha parlato anche dell'incontro di oggi tra Chivue la dirigenza dell'Inter e le intenzioni del club rispetto al prossimo calciomercato.

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-Rivoluzione nuova alla Juve? — Ci sono dei dati incontrovertibili e i numeri schiacciano le parole. 2020 è l'ultimo scudetto della Juve: sei stagioni, undici dirigenti cambiati compreso il presidente da Agnelli a Ferrero, sei allenatori si sono alternati in panchina, 875 mln di euro spesi sul mercato. Come è possibile costruire una squadra vincente se continua questo turbillon? Un momento che porta alla vigilia dell'ultima giornata di campionato che porta la Juventus sul filo di una possibile mancata qualificazione alla CL e a nuovi inenuttabili cambiamenti. Continuare a cambiare senza una strategia e continuare a sbagliare sul mercato, non si può rimproverare alla proprietà della Juve di non avere speso ma i giocatori arrivati sono risultati inversamente proporzionali alle aspettative che avevano suscitato.

-Il futuro di Conte dove lo vedi? — Conte ha straordinaria esperienza professionale. Credo che sia improprio fare previsioni anche sulla panchina della Nazionale perché la scelta di chi sarà il commissario tecnico dipenderà da chi sarà il presidente della FIGC, tra Abete e Malagò. Ma è chiaro che Conte in questo momento e alla luce del suo congedo al Napoli sia in testa nella corsa alla panchina azzurra. Poi il mercato insegna che mai dire mai. Ma oggi noi sappiamo che l'esperienza al Napoli si esaurirà la prossima domenica e lui è tra i preferiti dell'uno e dell'altro candidato.

-Oggi Chivu ha parlato con i dirigenti in sede e Di Marzio dice che un po' di cambiamenti ci saranno: giocatori in scadenza, uno o due difensori, il sogno Palestra e soprattutto giocatori di qualità sulla trequarti: quindi Chivu si immagina ianche un 3-4-1-2 con un trequartista e due punte, quindi potrebbe decidere di cambiare l'Inter nella sua essenza...

Questo è segnale di lungimiranza. Di saggezza e volontà di esplorare il futuro anche assicurando continuità nel cambiamento che è ineludibile per alcuni giocatori che devono andare via anche per la carta di identità. Evidente che l'Inter capace di vincere di recente 9 titoli voglia essere protagonista in chiave Europea. Quindi i mezzi messi a disposizione di Oaktree nei confronti dei dirigenti consentiranno di fare questo come l'operazione di ringiovanimento era già cominciata un anno fa. Il ritorno alla base di Esposito, gli arrivi di Luis Henrique, Diouf, Bonny avevano già indicato quale strada l'Inter intendesse percorrere e presumo continuerà in questo solco.

(Fonte: SS24)