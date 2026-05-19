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Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve

Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve - immagine 1
Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati protagonisti di una lite in campo diventata presto virale: la reazione della Juve
Matteo Pifferi Redattore 

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Volano stracci in casa Juventus. Durante la partita con la Fiorentina, persa 2-0 in casa nella penultima giornata di Serie A, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati protagonisti di una lite in campo diventata presto virale.

Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve- immagine 2
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Il centrocampista bianconero ha urlato qualcosa all'attaccante serbo, indicandogli un movimento, ma Vlahovic ha reagito male mandandolo platealmente a quel paese e ricevendo la stessa risposta dal compagno di squadra.

Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve- immagine 3
Getty Images

Un comportamento, da parte di entrambi, giudicato inaccettabile dalla Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe scelto infatti la linea dura: multa salata sia per Vlahovic che Locatelli. Il messaggio, da far passare una volta per tutte nello spogliatoio, è che liti del genere in campo non sono accettabili e non passeranno lisce.

 

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