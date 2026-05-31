Interrogato su possibili scelte diverse qualora avesse saputo in anticipo della gravità del problema, il ct ha risposto con ironia: "In Italia diciamo: se mio nonno aveva le ruote, era una macchina...". Ancelotti ha ribadito la fiducia nel recupero dell'atleta, precisando che la decisione è stata presa in totale autonomia e senza pressioni esterne. Per la sfida ai panamensi la formazione iniziale è già definita con Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique, al netto delle assenze dei calciatori impegnati in Europa per la finale della massima competizione continentale per club