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Mondiali, Ancelotti: “Fiducia a Neymar, resta nella lista del Brasile. In Italia diciamo…”

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Nessun cambio nella lista del Brasile, Neymar resta tra i convocati per i Mondiali per stessa ammissione di Carlo Ancelotti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nessun cambio nella lista del Brasile, Neymar resta tra i convocati per i Mondiali. Il ct Carlo Ancelotti ha infatti chiarito che l'attaccante, malgrado una lesione di secondo grado al polpaccio destro che si è procurata nei giorni scorsi, fa parte del gruppo che giocherà il torneo iridato al via l'11 giugno.

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La nazionale verdeoro si prepara intanto per l'amichevole contro Panama, in programma domani allo stadio Maracanã. I medici per Neymar stimano un recupero in due o tre settimane. Il giocatore dovrebbe tornare dunque a disposizione per la seconda partita del girone contro Haiti. "Se non potrà esserci alla prima partita, ci sarà alla seconda. Non cambieremo nessuno, i ventisei scelti giocheranno", ha garantito Ancelotti.

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Interrogato su possibili scelte diverse qualora avesse saputo in anticipo della gravità del problema, il ct ha risposto con ironia: "In Italia diciamo: se mio nonno aveva le ruote, era una macchina...". Ancelotti ha ribadito la fiducia nel recupero dell'atleta, precisando che la decisione è stata presa in totale autonomia e senza pressioni esterne. Per la sfida ai panamensi la formazione iniziale è già definita con Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique, al netto delle assenze dei calciatori impegnati in Europa per la finale della massima competizione continentale per club

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