L'Iran ha diramato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno al Mondiale: presente l'ex attaccante dell'Inter Taremi

L'attaccante Sardar Azmoun - terzo miglior marcatore nella storia della nazionale iraniana, alla Roma nella stagione 2023-2024 - non compare nella lista dei giocatori convocati per i Mondiali, pubblicata dalla Federcalcio di Teheran. Azmoun, una delle stelle della nazionale iraniana (91 presenze, 57 gol), è stato oggetto di intense critiche da parte dei media iraniani a marzo, dopo aver pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritraeva accanto al Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, alleato degli Stati Uniti e sostenitore di Washington nella sua guerra contro l'Iran.

Alcuni media statali all'epoca parlarono di "tradimento", dato che Azmoun gioca e risiede a Dubai. L'Iran dovrebbe giocare la sua prima partita il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles. Tuttavia, secondo l'ambasciatore iraniano in Messico, i giocatori della nazionale non hanno ancora ricevuto i visti per recarsi negli Stati Uniti. Gli iraniani sono stati costretti a spostare il loro ritiro, inizialmente previsto a Tucson (Arizona), in Messico, nella città di confine di Tijuana.