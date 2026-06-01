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Inter, decisione presa: promosso Martinez, sarà lui il titolare nella prossima stagione
Aria di promozione in casa Inter: dopo due stagioni da vice di Yann Sommer, Josep Martinez pare essersi guadagnato i gradi di portiere titolare nerazzurro. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il portiere dell'Inter che verrà sarà lo spagnolo, promosso a primo dopo due stagioni da riserva di Yann, in scadenza di contratto.
L'ex Genoa, acquistato per 15 milioni nell'estate 2024 e tenuto come riserva per un paio d'anni, ha superato un'annata storta, complessa sul piano mentale, condizionata dall'incidente stradale in cui ha perso la vita un ottantunenne.
Chivu l'ha schierato dall'inizio in tutte le partite di Coppa Italia. Martinez ha risposto presente blindando la porta nella finale contro la Lazio: decisivo l'intervento di... "faccia" su Dia nel secondo tempo, nell'ultimo quarto d'ora. Il suo modo di ringraziare la fiducia dell'allenatore".
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