Il portiere spagnolo, dopo due stagioni da riserva di Sommer, è pronto per prendersi la maglia da numero uno

Aria di promozione in casa Inter: dopo due stagioni da vice di Yann Sommer, Josep Martinez pare essersi guadagnato i gradi di portiere titolare nerazzurro. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il portiere dell'Inter che verrà sarà lo spagnolo, promosso a primo dopo due stagioni da riserva di Yann, in scadenza di contratto.

L'ex Genoa, acquistato per 15 milioni nell'estate 2024 e tenuto come riserva per un paio d'anni, ha superato un'annata storta, complessa sul piano mentale, condizionata dall'incidente stradale in cui ha perso la vita un ottantunenne.