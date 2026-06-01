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Inter, decisione presa: promosso Martinez, sarà lui il titolare nella prossima stagione

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Il portiere spagnolo, dopo due stagioni da riserva di Sommer, è pronto per prendersi la maglia da numero uno
Fabio Alampi Redattore 

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Aria di promozione in casa Inter: dopo due stagioni da vice di Yann Sommer, Josep Martinez pare essersi guadagnato i gradi di portiere titolare nerazzurro. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il portiere dell'Inter che verrà sarà lo spagnolo, promosso a primo dopo due stagioni da riserva di Yann, in scadenza di contratto.

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L'ex Genoa, acquistato per 15 milioni nell'estate 2024 e tenuto come riserva per un paio d'anni, ha superato un'annata storta, complessa sul piano mentale, condizionata dall'incidente stradale in cui ha perso la vita un ottantunenne.

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Chivu l'ha schierato dall'inizio in tutte le partite di Coppa Italia. Martinez ha risposto presente blindando la porta nella finale contro la Lazio: decisivo l'intervento di... "faccia" su Dia nel secondo tempo, nell'ultimo quarto d'ora. Il suo modo di ringraziare la fiducia dell'allenatore".

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