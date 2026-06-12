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Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia
Dazn ha stretto un accordo con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali di calcio, con l'obiettivo di ampliare la fruizione dei contenuti legati al torneo di calcio più prestigioso al mondo.
L'accordo di distribuzione e ritrasmissione, informa in una nota l'official broadcaster del torneo in Italia, prevede che tutte le partite della competizione siano disponibili anche sul servizio Prime Video tramite un canale dedicato, 'Dazn Fifa World Cup 2026, dove sono disponibili anche highlights, differite e contenuti on demand.
Il canale dedicato 'Dazn Fifa World Cup 2026', spiega Dazn, è già attivabile su Prime Video e potrà essere sottoscritto fino al 19 luglio 2026. L'attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o Dazn.
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