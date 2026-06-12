FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia

ultimora

Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia

Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia - immagine 1
Dazn ha stretto un accordo con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali di calcio, con l'obiettivo di ampliare la fruizione dei contenuti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Dazn ha stretto un accordo con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali di calcio, con l'obiettivo di ampliare la fruizione dei contenuti legati al torneo di calcio più prestigioso al mondo.

Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia- immagine 2
Getty

L'accordo di distribuzione e ritrasmissione, informa in una nota l'official broadcaster del torneo in Italia, prevede che tutte le partite della competizione siano disponibili anche sul servizio Prime Video tramite un canale dedicato, 'Dazn Fifa World Cup 2026, dove sono disponibili anche highlights, differite e contenuti on demand.

Mondiali, Dazn: accordo con Prime per la distribuzione di tutte le partite in Italia- immagine 3
Getty

Il canale dedicato 'Dazn Fifa World Cup 2026', spiega Dazn, è già attivabile su Prime Video e potrà essere sottoscritto fino al 19 luglio 2026. L'attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o Dazn.

Leggi anche
Materazzi: “Avete visto Chivu dopo lo scudetto? A chi non credeva in lui dico…”
Minoliti: “Carnevali è il dirigente più simile a Marotta, per la Juventus è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA