Il primo mondiale di calcio a 48 squadre, il primo a giocarsi in tre nazioni. Un'edizione votata alla grandeur fin dal sorteggio a Washington, trasformato anch'esso in un grande show. Al Kennedy Center saranno presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, in rappresentanza degli altri due Paesi che ospiteranno l'evento, ma i fari saranno puntati su Donald Trump .

"Oggi è una grande giornata", ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei Mondiali 2026. "Il calcio è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.