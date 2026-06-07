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Mondiali, la nazionale dell’Iran è arrivata in Messico
La nazionale dell'Iran è atterrata in Messico, a Tijuana, dove farà base per il mondiale al via tra pochi giorni. Partita ieri dal ritiro in Turchia, la squadra è arrivata direttamente nella città al confine con gli Usa, dove invece disputerà tutte le partite.
La squadra e lo staff hanno trascorso quasi tre settimane ad Antalya, in attesa dei visti per viaggiare in Messico, Canada e Stati Uniti. Alla vigilia della partenza, i giocatori hanno ricevuto i documenti per gli Usa ma l'ambasciata iraniana in Turchia ha affermato che sono stati negati a 15 componenti dello staff amministrativo e dirigenziale.
Ad acuire le tensioni, l'ambasciatore iraniano in Messico ha dichiarato ieri che, in base alle condizioni del visto, i giocatori dovranno entrare e uscire dal territorio statunitense lo stesso giorno delle partite. Il portavoce della squadra aveva invece detto che i visti permettevano alla squadra di arrivare nel luogo della partita almeno un giorno prima.
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