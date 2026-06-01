Davide Ancelotti, figlio e collaboratore di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, è il nuovo allenatore del Lille: lo rende noto il club francese.
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UFFICIALE – Nuova avventura per Davide Ancelotti: c’è l’annuncio del club
Guiderà il club francese e dovrà gestire questa prima fase del suo nuovo incarico a distanza per i Mondiali col Brasile
La presentazione dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi, nonostante il tecnico sia in Brasile nello staff del padre alla guida della nazionale in vista dei Mondiali.
Dovrà probabilmente gestire questa prima fase del suo nuovo incarico a distanza.
Ancelotti Junior, 36 anni, sostituirà sulla panchina del Lille Bruno Genesio. Il presidente, Olivier Létang, lo ha scelto in una rosa di possibili candidati fra i quali c'erano anche Stefano Pioli e Thiago Motta.
(Fonte: ANSA)
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