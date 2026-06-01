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UFFICIALE – Nuova avventura per Davide Ancelotti: c’è l’annuncio del club

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Guiderà il club francese e dovrà gestire questa prima fase del suo nuovo incarico a distanza per i Mondiali col Brasile
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Davide Ancelotti, figlio e collaboratore di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, è il nuovo allenatore del Lille: lo rende noto il club francese.

La presentazione dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi, nonostante il tecnico sia in Brasile nello staff del padre alla guida della nazionale in vista dei Mondiali.

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Getty Images

Dovrà probabilmente gestire questa prima fase del suo nuovo incarico a distanza.

Ancelotti Junior, 36 anni, sostituirà sulla panchina del Lille Bruno Genesio. Il presidente, Olivier Létang, lo ha scelto in una rosa di possibili candidati fra i quali c'erano anche Stefano Pioli e Thiago Motta.

(Fonte: ANSA)

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