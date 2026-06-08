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Caos Mondiali, sciopero a Los Angeles: allarme per la prima partita degli Stati Uniti
La minaccia di uno sciopero incombe sul primo match dei Mondiali Fifa 2026 su suolo americano.
Secondo quanto riferiscono i media, gli addetti all'ospitalità del Sofi Stadium di Los Angeles hanno votato a favore della mobilitazione se le trattative con la società di ristorazione Legends Global e con la Fifa dovessero fallire.
La categoria comprende cuochi, baristi, addetti alle concessioni e alle pulizie. La prima partita è prevista il 12 giugno ed in campo ci saranno Usa contro Paraguay. Tra le richieste del personale ci sono, la tutela dell'immigrazione, aumento dei salari e sicurezza sul posto di lavoro.
La Fifa al momento non ha commentato, mentre la Legends Global ha sottolineato che si impegna per raggiungere un accordo giusto. In merito alla presenza dell'Ice, lo sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che gli agenti federali saranno presenti ai mondiali solo per garantire la sicurezza.
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