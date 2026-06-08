Secondo quanto riferiscono i media, gli addetti all'ospitalità del Sofi Stadium di Los Angeles hanno votato a favore della mobilitazione se le trattative con la società di ristorazione Legends Global e con la Fifa dovessero fallire.

La categoria comprende cuochi, baristi, addetti alle concessioni e alle pulizie. La prima partita è prevista il 12 giugno ed in campo ci saranno Usa contro Paraguay. Tra le richieste del personale ci sono, la tutela dell'immigrazione, aumento dei salari e sicurezza sul posto di lavoro.