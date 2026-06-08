È un giocatore di raccordo, un attaccante di supporto. Si integra molto bene con i compagni, sta faticando sulla fascia e continuiamo a insistere. Difende bene, lavora per la squadra, ma non è più il momento giusto per farlo giocare lì. All'Inter gioca sempre accanto a un compagno. Quando la gente dice: "Non è perché lo spostiamo di quattro metri...", in realtà non tutti sono capaci di farlo.