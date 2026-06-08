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fcinter1908 ultimora Micoud: “Thuram fatica da esterno, non può farlo. All’Inter gioca in un modo diverso”

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Micoud: “Thuram fatica da esterno, non può farlo. All’Inter gioca in un modo diverso”

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L'ex centrocampista del Parma ha parlato dell'attaccante nerazzurro, suggerendo come valorizzarlo al meglio in Nazionale
Fabio Alampi Redattore 

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Johan Micoud, ex centrocampista francese con un passato in Italia con la maglia del Parma, all'interno programma "L'Equipe Du Soir" in onda su L'Equipe TV ha parlato di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter che con la Francia gioca spesso da esterno: "Ci sono giocatori che si adattano a posizioni diverse, ma non lui, non credo.

Thuram Inter Parma
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È un giocatore di raccordo, un attaccante di supporto. Si integra molto bene con i compagni, sta faticando sulla fascia e continuiamo a insistere. Difende bene, lavora per la squadra, ma non è più il momento giusto per farlo giocare lì. All'Inter gioca sempre accanto a un compagno. Quando la gente dice: "Non è perché lo spostiamo di quattro metri...", in realtà non tutti sono capaci di farlo.

Micoud: “Thuram fatica da esterno, non può farlo. All’Inter gioca in un modo diverso”- immagine 3
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Io giocavo spesso a sinistra: se mi mettevano a destra, non mi trovavo a mio agio. E qui, come giocatore di supporto, di sponda e di esterno, è completamente diverso. Quando giocavo a destra, era molto più complicato".

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