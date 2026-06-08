Ha segnato in entrambe le partite e qualcosa vorrà pur dire: sta crescendo e deve migliorare, ma la sua forza è l'umiltà. E' un ragazzo su cui possiamo puntare a occhi chiusi perché ha la testa e fame e non ce l'hanno in tanti: se arriverà al livello di Donnarumma saremo contenti perché avremo le due cose che contano nel calcio, il portiere e il centravanti.