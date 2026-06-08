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fcinter1908 ultimora Trevisani: “Pio Esposito ha testa e fame e non ce li hanno in tanti: saremo contenti se…”
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Trevisani: “Pio Esposito ha testa e fame e non ce li hanno in tanti: saremo contenti se…”
Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così di Francesco Pio Esposito dopo il gol partita di ieri contro Lussemburgo
Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così di Francesco Pio Esposito dopo il gol partita di ieri contro Lussemburgo: "Io penso che Esposito sia un ragazzo che sta lavorando per diventare un centravanti straordinario e ogni partita gli vediamo sempre migliorare delle cose.
Ha segnato in entrambe le partite e qualcosa vorrà pur dire: sta crescendo e deve migliorare, ma la sua forza è l'umiltà. E' un ragazzo su cui possiamo puntare a occhi chiusi perché ha la testa e fame e non ce l'hanno in tanti: se arriverà al livello di Donnarumma saremo contenti perché avremo le due cose che contano nel calcio, il portiere e il centravanti.
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